Общество

Изменения в программу по созданию современной городской среды обсуждают в Пскове

В Пскове проходит общественное обсуждение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и в постановление администрации города об утверждении порядка его проведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Управление городского хозяйства предлагает горожанам, организациям и общественным объединениям принять участие в обсуждении проектов. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте администрации Пскова.

Общественное обсуждение проводится до 18.00 13 августа. Направлять замечания и предложения можно по адресам:

- на бумажном носителе по адресу: 180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 6;

- в электронной форме (в формате PDF) - ugh@pskovadmin.ru.