Общество

Незаконное захоронение больных свиней обнаружено в Куньинском районе

В деревне Слепнево Куньинского района установили несанкционированное захоронение павших от африканской чумы домашних свиней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

«Владельцы сами вывезли свиней и захоронили. Все эти останки были эксгумированы и уничтожены сожжением, чтобы распространение не пошло дальше в лесном массиве. Сожжение прошло на месте с согласованием Роспотребнадзора», - рассказала Вера Баданина.

Она отметила, что сегодня дополнительно заканчивают обход зоны, которая находится под угрозой распространения заболевания, проверяют есть ли там животные на отчуждении. «Как только выйдет постановление, мы пойдем проводить отчуждение в самом хозяйстве. У них еще прирезано три головы свиней, которые сейчас лежат в холодильнике, который опечатан. Если поросят нет, то грубого распространения не будет», - рассказала руководитель комитета.

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Вера Баданина рассказала, что в пятницу были завершены мероприятия по отчуждению свиньей в очаге в Порховском районе. «20 голов свиней были уничтожены и сожжены. Сразу же была проведена дезинфекция, сейчас будут проводиться остальные мероприятия», - добавила она.