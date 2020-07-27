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Комитет по культуре выражает соболезнования родным и близким Марины Гриневич

Комитет по культуре Псковской области выражает соболезнования родным и близким Марины Гриневич, скончавшейся на 46-м году жизни после затяжной болезни.

«Все культурное сообщество региона скорбит по поводу безвременной кончины Гриневич Марины Павловны. Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника. Это был человек безграничной преданности своей профессии, увлеченный и талантливый хореограф, отзывчивый и внимательный руководитель, красивая и жизнерадостная женщина. Человек высоких душевных и этических качеств», - отметили в комитете.

Коллеги Марины Гриневич подчеркнули, что за годы своей трудовой деятельности она принимала активное участие в культурной жизни города Пскова и области, воплотила много творческих замыслов и идей.

«Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности Марина Павловна пользовалась у коллег и псковичей заслуженным авторитетом и большим уважением. Утрата тяжела и невосполнима! Светлая память о Гриневич Марине Павловне сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории нашего города и области», - сказали в комитете.

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Напомним, Марина Гриневич скончалась 24 июля после затяжной болезни. Многие годы она проработала в управлении культуры города Пскова, комитете по культуре области, областном Центре народного творчества, по настоящее время руководила Центром культуры Псковского района.

Прощание с Мариной Гриневич состоится 28 июля в 10:30 на Мироносицком кладбище.