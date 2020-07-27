Общество

Ремонт детской поликлиники в Великих Луках выполнят к октябрю

К октябрю планируется отремонтировать первый этаж поликлиники Великолукской детской городской больницы. Об этом шла речь на рабочем совещании, посвященном вопросам реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба администрации региона.

В настоящий момент идет подготовка к ремонту помещений медучреждения. Проектно-сметная документация сформирована и прошла госэкспертизу.

Также председатель профильного областного комитета Марина Гаращенко проинформировала, что за счет средств экономии по направлению «Здравоохранение» будет проведена закупка ИВЛ-аппаратов для онкологической службы. Технические задания готовы, в ближайшее время будут размещены аукционы.

Помимо этого, отметила она, постепенно ведется закупка лекарственных препаратов, учитывая срок их реализации и потребности пациентов.