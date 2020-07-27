Общество

Псковичи собрали средства на реабилитацию 7-летней девочки

Завершился сбор средств для оказания помощи 7-летней Насте Андреевой из Пскова. Он был организован в рамках программы «Дети-инвалиды» Псковского областного отделения Российского детского фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации.

«У девочки ДЦП, и в своем возрасте она не может самостоятельно ходить. Чтобы поставить ребенка на ноги, требуется реабилитация стоимостью более 100 000 рублей. Часть средств родители смогли собрать самостоятельно. Остаток средств в размере 86 800 рублей удалось собрать при помощи неравнодушных людей», - рассказали в Детском фонде.

Благотворители переводили средства через сайт и приходили в офис Детского фонда, жертвовали средства с помощью QR-кода. Отдельную благодарность в организации адресовали руководителю стоматологической клиники «Sante», которая перевела на реабилитацию для девочки более 12 000 рублей.

Теперь у Насти появилась возможность пройти очень важный для ее здоровья курс реабилитации в местном реабилитационном центре. С девочкой будут заниматься логопед-дефектолог, специалист ЛФК, массажист. Также девочку ждут физиопроцедуры и светотерапия.

«В сборе средств приняли участие около 50 благотворителей. Суммы были самые разные: от 50 до 20 000 рублей! Это еще раз подтверждает, что любой вклад важен!» - прокомментировала заместитель председателя Псковского детского фонда Юлия Колесова.