Общество

Акция «Общественный контроль» прошла в Пскове

Акция «Общественный контроль» прошла в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, ее участники познакомились с организацией работы полиции по обеспечению правопорядка на улицах и в общественных местах областного центра.

В рамках акции заместитель председателя Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев принял участие в мероприятиях, проводимых личным составом отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову. Это позволило ему оценить уровень профессионализма стражей порядка. «Ведь по праву считается, что из полицейских подразделений патрульно-постовая служба по специфике своей деятельности ближе всех к населению. Круглые сутки, при любой погоде экипажи ППС несут нелегкую службу по обеспечению безопасности наших сограждан», - отметили в ведомстве.

Андрей Афанасьев побывал на инструктаже нарядов патрульно-постовой службы, заступающих на охрану общественного порядка на улицах Пскова. При этом особое внимание он обратил не только на внешний вид патрульных, соблюдение ими требований по ношению форменной одежды, но и на использование индивидуальных средств защиты в период распространения коронавируса. Важным аспектом является знание сотрудниками полиции положений действующего законодательства и нормативных актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел. И, конечно, каждый постовой должен владеть оперативной обстановкой и хорошо знать особенности своего маршрута патрулирования, добавили в УМВД.

Также общественника интересовало состояние и укомплектованность служебных автомобилей. На одном из них Андрей Афанасьев вместе с полицейскими выехал на патрулирование. Маршрут следования включал дворовые территории, детские площадки и зоны отдыха. Приходилось разговаривать с разными людьми, быстро реагировать на изменение складывающейся криминогенной ситуации.

Встретился общественник и с врио начальника отдела организации охраны общественного порядка регионального УМВД капитаном полиции Евгением Логуновым, заместителем начальника полиции УМВД России по городу Пскову подполковником полиции Дмитрием Федоровым. Речь шла об особенностях работы по обеспечению общественного порядка.

В ходе этой проверки общественник отметил высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников патрульно-постовой службы, корректность и вежливость полицейских, их постоянную готовность прийти на помощь людям.