Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Температурный фон немного выше климатической нормы ожидается в Псковской области в августе, сообщает Псковский гидрометцентр.
«В августе погода в Псковской области будет определяться чередованием полей повышенного атмосферного давления и южных периферий атлантических циклонов», - говорится в сообщении.
Преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах +19… +24, в отдельные дни воздух может прогреваться до +25…+29 градусов. Преобладающие ночные температуры: +9…+14.
Месячная сумма осадков - 70-120% от нормы.