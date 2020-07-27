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Прирост числа заболевших COVID-19 в Псковской области составил более 15%

Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Прирост числа заболевших COVID-19 в Псковской области составил более 15%

Прирост числа заболевших COVID-19 в Псковской области составил более 15%

Общество

Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе

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Температурный фон немного выше климатической нормы ожидается в Псковской области в августе, сообщает Псковский гидрометцентр. «В августе погода в Псковской области будет определяться чередованием полей повышенного атмосферного давления и южных периферий атлантических циклонов», - говорится в сообщении. Преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах +19… +24, в отдельные дни воздух может прогреваться до +25…+29 градусов. Преобладающие ночные температуры: +9…+14. Месячная сумма осадков - 70-120% от нормы.