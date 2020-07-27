Общество

В Госдуме предлагают ввести обязательную регистрацию собак

В Госдуме разрабатывают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах. Об этом сообщил автор инициативы, замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин.

По его словам, изменения планируется внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». «Речь идет о законопроекте, по которому владельцы собак бесплатно, разумеется, должны их регистрировать. У нас полно выброшенных животных… Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать», - цитирует Шеина РИА Новости.

Депутат отметил, что бездомных собак отлавливают и стерилизуют за счет государства. При этом в мире широко распространена система штрафов для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, что невозможно осуществить без обязательной регистрации питомцев.

«Если человек или строительная компания, у которой собаки бегают где-то на стройке, регистрации не осуществила, а собака потом оказалась на улице, за это должен быть штраф, потому что иначе мы количество бездомных животных в стране, очевидно, не уменьшим», - подчеркнул парламентарий.

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин. По его словам, вопрос процедуры регистрации находится в стадии обсуждения.

Размер штрафов будет определяться отдельным законопроектом, вносящим изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Проект об обязательной регистрации собак планируют внести в Госдуму в сентябре.