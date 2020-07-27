Общество

Новый метод оценки профпригодности студента разработали ученые

В Тюменском государственном университете (ТюмГУ), который входит в федеральный проект повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов «5-100», разработали метод определения профпригодности студента по его цифровому следу. Авторов поддержал Российский фонд фундаментальных исследований.

Цифровой след будут извлекать из текстов курсовых, дипломных работ, с тематических сайтов, а также из специальных программ, применяемых в процессе обучения студентов. Полученные данные сравнят с описанием вакансий, которые публикуют компании. Таким образом можно выявить, насколько выпускники подходят под требования потенциального работодателя, пишет газета «Известия».

Сбор цифрового следа может происходить на протяжении всего обучения. Его можно расширять и на основе данных соцсетей студента, уточнила член команды разработчиков, и. о. директора Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Марина Воробьева. «Собрав большой объем данных по студентам, мы можем, в том числе, менять образовательные программы», — сказала она.

Метод уже опробовали на местных студентах-программистах. Оказалось, что у 69% из них нет представления о будущей работе, 19% имеют опыт и только 12% уверенно владеют необходимой базой знаний и умений.