Готовится к открытию выставка, посвященная торговым связям Выборга и Пскова

Готовится к открытию выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России». Это совместный проект Псковского и Ленинградского государственных архивов.
Фото: ЛОГАВ
Помочь в этом могут документы, хранящиеся в фондах архивов. Составлены они были на русском, немецком, французском, финском, шведском языках, рассказали Псковской Ленте Новостей в госархиве Псковской области.
«Мы обнаружили много общего между Псковом и Выборгом. Это два приграничных города с богатыми торговыми традициями. Те материалы, которые мы представим, надеемся, будут интересны всем. Псковичи поближе познакомятся с историей Выборга. А жители Выборга и Ленинградской области немного больше узнают о Пскове», - добавил Валерий Кузьмин.
Выставка будет проходить в оффлайн и онлайн-форматах.