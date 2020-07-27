Общество

Фотофакт: В псковском сквере на проспекте Энтузиастов обустраивают дорожки

Вдоль сквера, расположенного между улицей Труда и проспектом Энтузиастов на Запсковье, началось обустройство пешеходных дорожек, сообщает «МК в Пскове».

Ранее рабочие сняли старый слой асфальта, засыпали дорожки щебнем и установили бордюрный камень.

Напомним, в 2019 году на территории сквера в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» рабочие оборудовали освещение, однако, до конца благоустройство общественного пространства завершено не было.

В текущем году муниципалитет выделил около 30 млн рублей на завершение работ.

Кроме новых дорожек на улице Энтузиастов появятся малые архитектурные формы и скамейки. Завершить работы в сквере планируют до 15 ноября, такие сроки ранее обозначал глава городской администрации Александр Братчиков.

Фото: Виктория Голубкова, «МК в Пскове»