Общество

В России могут появиться новые виды аптек

Минздрав подготовил проект приказа «Об утверждении видов аптечных организаций». Согласно документу, внутрибольничные аптеки будут выделены в отдельную категорию. Кроме того, в законодательстве появится новый вид аптечной организации - «аптека индивидуального предпринимателя». Принадлежность к этой категории владельцы должны будут обозначать на вывеске и в фирменном наименовании, сообщает «Фармацевтический вестник».

«Вид аптечной организации «аптека» предлагается разделить на аптеки, обслуживающие население и являющиеся самостоятельными, и аптеки, являющиеся структурным подразделением медицинской организации, ввиду того, что в настоящее время, по данным Росздравнадзора, свыше 2 500 медицинских организаций имеют в своей структуре аптеки, в том числе с правом изготовления асептических лекарственных форм», - сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

Президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко поддержала инициативу: «Нормативная база для внутрибольничных аптек - по хранению, получению и распределению препаратов - должна отличаться от стандартной. Сейчас ряд вопросов, которые есть у этих организаций, приходится решать по аналогии с другими аптеками. Если появятся правила, это упростит и систематизирует их работу».

Минздрав вводит новый вид внутрибольничной аптеки - с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов. Документом также предлагается ввести отдельную категорию «аптека индивидуального предпринимателя».

При этом последнее предложение эксперты сочли нецелесообразным. «Хорошо поставленная работа ИП не отличается от аптек других форм собственности по качеству обслуживания, ассортименту, фармконсультированию. Для потребителей после изменений на вывеске такая организация будет выглядеть как «недоаптека». При этом в некоторых случая ИП может организовать работу не хуже, а даже лучше более крупных организаций», - объяснила изданию Наталья Назаренко.

К тому же, говорят участники рынка, смена вывесок повлечет дополнительные расходы для малого бизнеса.