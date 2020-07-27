Общество

Грозы надвигаются на Псковскую область

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие часы. О неблагоприятном явлении предупреждает Псковский гидрометцентр.

«Сегодня 28 июля с 12-15 часов по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывами до 15 метров в секунду, местами пройдут ливни», - говорится в сообщении.

По данным ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области, в связи с ухудшением погодных условий на территории региона с вероятностью 0,3-0,5 прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения.