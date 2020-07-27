Общество

После прокурорской проверки сироты получили благоустроенные квартиры в Великих Луках

В городе Великие Луки по искам прокурора шести сиротам предоставили благоустроенное жилье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города Великие Луки не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями. Прокурор обратился в суд с соответствующими исками, и его требования были удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами.