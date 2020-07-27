Общество

COVID-центр в великолукской больнице прекращает работу

Великолукская межрайонная больница переходит в штатный режим работы. Как сообщает портал «Луки.ру», об этом и. о. главврача Роман Керимов доложил сегодня председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко.

Фото: портал «Луки.ру»

Пациенты с коронавирусом либо выздоровели и выписаны, либо переведены в Псковскую областную больницу. Осталось 20 человек для долечивания внебольничной пневмонии.

Обсервационные койки оставили в приемном отделении для безопасного обследования поступающих пациентов.