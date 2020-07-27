Общество

Псковская область находится на 7-м месте в СЗФО по проценту поборовших коронавирус

Псковская область находится на 7-м месте в СЗФО по проценту выздоровевших от COVID-19, сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 28 июля, в целом по России выздоровело 74% от общего числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (72% неделей ранее). По СЗФО этот показатель вырос за неделю на 2%, до 72%.

На первом месте по проценту выздоровевших, как и на прошлой неделе, находится Вологодская область - 95% (2204 человека). Это на 3% больше, чем 21 июля. На второе место переместилась Архангельская область - 82% (6973 человека), что на 11% больше, чем неделей ранее.

Самый низкий процент выздоровевших все еще в Ненецком автономном округе - 27% (72 человека). По сравнению с прошлой неделей показатель в регионе вырос на 7%.

В Ленинградской области выздоровели 4469 человек, или 78% от общего числа заболевших, в Санкт-Петербурге - 75% (23124 человека), в Калининградской области 72% (2020), в Коми 69% (3599), в Псковской области 67% (2444), в Новгородской области 63% (2324), в Карелии 60% (1298) и в Мурманской области 56% (5477).