Общество

Кадровые вопросы рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области

Четыре вопроса рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области на заседании 27 июля в режиме видеоконференцсвязи.

В Себежском районе досрочно прекращены полномочия члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, заместителя председателя комиссии Алены Шолоховой. Как пояснил секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук, это произошло по собственному заявлению члена комиссии - из-за ее непосредственного подчинения одному из кандидатов.

Также на заседании приняли решение о досрочном прекращении полномочий 3 из 14 членов Молодежной избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Основанием послужили заявления членов по собственному желанию.

Рассмотрен вопрос о выплатах членам избирательных комиссий за особые условия работы, связанные с обеспечением эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Единогласно члены комиссии приняли решение о поощрении организаторов выборов по итогам общероссийского голосования.