Общество

Рестарт «социальной гостиной» дали в Пскове

В Пскове дан рестарт проекту «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны», который стал одним из победителей первого конкурса президентских грантов в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Красного Креста.

Первые открытые встречи для детей-войны были проведены еще в самом начале проекта, в первой половине марта. В Социальную гостиную на открытые встречи тогда пришли 97 человек. Им была представлена подробная информация о планируемых мероприятиях, специалисты Красного Креста рассказали об особенностях нового проекта.

На встречу пришла малая группа участников проекта, которая смогла продемонстрировать возможности Социальной гостиной по интересам каждого из ее посетителей. В распоряжении Социальной гостиной сегодня имеются обустроенные и отремонтированные помещения, оснащенные мебелью и необходимым оборудованием. «В каждой из комнат свой неповторимый комфорт, создающий уютную атмосферу, - отметили в организации. - Особенно любимым местом для участников проекта стало так называемое мини-кафе Красного Креста. Опытные геронтоволонтеры в очередной раз удивили гостей своими кулинарными способностями, приготовив в мини-кафе для участников презентации проекта витаминный салат».

Свои двери для участников проекта открыла и секция «Социальный и виртуальный туризм». В обновленной комнате досуга вторая группа участников презентации получила уникальную возможность увидеть любимый город с высоты птичьего полета. За основу необычной экскурсии была взята игра «Узнай Псков с высоты». «С нескрываемым интересом и азартом участники виртуальной экскурсии отгадывали известные объекты и сооружения нашего города», - заметили организаторы.

Неожиданно востребованным оказался «Клуб настольных игр», для него специально обустроено новое помещение и закуплено более десятка наименований игр. В структуре Социальной гостиной создана также комната медико-социальной помощи (КМСП). Здесь за счет гранта проведен ремонт, КМСП пополнилась современным оборудованием, созданы все условия для осуществления контроля за состоянием здоровья посетителей гостиной. Ежедневно сестринский прием и наблюдение проводит сестра милосердия Красного Креста. При необходимости каждый из посетителей может измерить артериальное давление, провести экспресс-анализ уровня сахара в крови, воспользоваться небулайзером и сделать ингаляцию.

Популярным местом стала и швейная мастерская, тоже созданная в рамках нового проекта. За небольшой срок действия проекта в здесь выполнено более 60 услуг по ремонту и восстановлению одежды участников проекта.

Выступая перед собравшимися на встрече, председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский отметил, что команда проекта сделала все возможное, чтобы дети войны, посещающие Социальную гостиную, смогли с пользой и в комфортных условиях провести свой досуг, получить необходимую помощь и контролировать состояние здоровья. Для этого предусмотрена масса различных мероприятий, которые станут доступны всем желающим, как только будут сняты ограничительные меры по коронавирусу.

Завершением презентации проекта стала праздничная встреча «Псков - мой город родной», программа которой была посвящена легендам и преданиям любимого города.

Псковское региональное отделение РКК приглашает псковичей стать активными участниками и новыми друзьями проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» и оказать дополнительную организационную и спонсорскую помощь в проведении наших мероприятий. Ваши предложения с благодарностью примут по телефону в Пскове 72-09-11 или в офисе гостиной на улице Советской, 85 в Пскове.