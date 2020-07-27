Общество

Опасные нарушения выявила прокуратура на вокзале в Новосокольниках

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что на железнодорожном вокзале станции Новосокольники отсутствуют стационарные установки для проведения термометрии пассажиров, не приняты меры по проведению внеплановой ревизии вентиляционных систем, фактически не осуществляется контроль температуры тела работников при входе в организацию, рабочие смены производственного участка не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также, вопреки требованиям Федерального закона «О социальной защите инвалидов РФ», санитарно-бытовое помещение вокзала, специально оборудованное для лиц с ограниченными возможностями, не оснащено системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, а также не укомплектовано элементарными средствами личной гигиены.

В этой связи прокуратура внесла представление заместителю начальника по Санкт-Петербург-Витебскому региону Октябрьской дирекции пассажирских обустройств филиала ОАО «РЖД». Ход его рассмотрения и устранения нарушений контролируется.