Общество

Новый детский сад с трещинами осмотрел губернатор в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новый детский сад №26 в Великих Луках. На стенах здания дошкольного учреждения появились трещины, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заведующая детсадом Ирина Мозговкина рассказала, что трещины появились после стабилизации грунта, и теперь необходимо наблюдать за объектом в течение года. Раз в неделю геодезист отмечает, идет ли усадка здания или нет. Помимо трещин, в помещении на втором этаже можно увидеть неровности пола.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов отметил, что необходимо провести геологические изыскания и мероприятия по стабилизации фундамента.

В настоящее время, по словам первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, здание рекомендовано для частичного использования. «Динамика в ходе наблюдения позволит в течение полугода увидеть результат», - добавила она.

«Если будет невыполнение по вводу мест в дошкольных учреждениях, будет невыполнение показателей нацпроекта», - подчеркнул глава региона.

Заведующая детсадом отметила, что в учреждении есть все необходимое - пищеблок, посуда, прачечный инвентарь и прочее. «Данный сад - один из лучших по оснащению, несмотря на дефекты», - заметила Вера Емельянова.