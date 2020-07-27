Общество

Как получить архивные документы, рассказали псковичам

Архив Кадастровой палаты по Псковской области хранит документы кадастровых дел, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Кадастровой палате по Псковской области.

«Большая часть бумажного фонда на сегодня оцифрована, - рассказала эксперт Кадастровой палаты Нина Волкова. - Это позволяет получать копии документов на объекты недвижимости, даже если эти объекты располагаются в другом регионе».

Копии документов могут понадобиться при проведении различных сделок с недвижимостью, для урегулирования земельных споров. Они предоставляются только правообладателям или их законным представителям (ст. 62 ч. 13 ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»).

Запрос можно подать в ближайшем офисе МФЦ, направить в адрес Кадастровой палаты почтой или воспользоваться электронными сервисами Росреестра. По одному запросу выдается только один документ.

«Копии документов можно получить как в бумажном виде, так и в электронном. Электронная копия равнозначна бумажной, но обойдется дешевле», - уточнила Нина Волкова.

Документы, подготовленные по итогам оказания госуслуги (обращения по заявлениям), 30 дней хранятся в офисах МФЦ, затем передаются в межрайонный отдел, где хранятся 6 месяцев. По истечении этого срока их передают на хранение в архив филиала. Срок хранения не ограничен, хранятся документы в порядке общего делопроизводства по хронологическому принципу.

Получить их можно в любое время, обратившись к специалисту в окне приема-выдачи. Также запросить документы можно экстерриториально, обратившись с заявлением в ближайший офис филиала учреждения, где нужно указать адрес и способ доставки документов.

Неполученные выписки по запросам предоставления сведений об объектах имеют временный срок хранения – 3 года. Затем они уничтожаются. Это связано с тем, что информация в них носит общедоступный характер, по ним не производится никаких учетных действий, может обратиться любое лицо.

Со всеми вопросами о получении копий документов и невостребованных документов можно звонить по телефону (8112) 649301, добавочный: 2135, 2130.

Информацию можно запросить и по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8(800)100-34-34 (звонок по России бесплатный).