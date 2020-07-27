Общество

Список необычных вакансий в Псковской области составили аналитики

Рынок труда Северо-Запада начал активно восстанавливаться после снятия режима самоизоляции: в июне работодатели открыли на 45% больше вакансий, чем в мае.

Самыми востребованными в регионах остаются представители сферы продаж, IT-специалисты, работники производства, «синие воротнички», а также соискатели из сферы строительства и недвижимости. Наряду с традиционными предложениями о работе, попадаются и не совсем обычные. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада нашли 5 интересных вакансий в Псковской области: