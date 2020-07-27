Общество

Качество ремонта в великолукской школе №6 оценил губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников остался доволен ремонтом в средней общеобразовательной школе №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова. Образовательное учреждение он посетил сегодня, 28 июля, в ходе рабочего визита в Великие Луки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Плитка - хорошее решение, хорошо, что не асфальт», - заметил Михаил Ведерников, зайдя на пришкольную территорию. По самому учебному заведению главу региона провела директор Наталья Любавина. В частности, он оценил современную библиотеку школы: «У вас тут целый медиацентр». В библиотеке предусмотрено 8 посадочных мест с компьютерами.

Также в школе есть игровая и спальня, комната русского быта, оборудован своего рода мини-кванториум и нестандартный актовый зал на 150 мест. «Мы могли себе позволить такой, так как стандартный у нас есть», - отметила руководитель образовательного учреждения.

«Если бы мы все делами такими темпами, с таким отношением, качеством и вниманием, то могли бы делать гораздо больше. Хочется вводить по две школы в год, но, к сожалению, некоторые объекты переносятся», - сказал Михаил Ведерников и поблагодарил директора за ответственное отношение и серьезный подход.