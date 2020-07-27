Общество

Информацию об электроудочках признали запрещенной по иску себежского прокурора

Себежский районный суд удовлетворил иск о признании запрещенной информации об электроловильных системах и устройствах, инструкции по сбору электроудочки самостоятельно. Эти сведения были размещены на ряде сайтов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

«Согласно перечню запрещенных к ввозу на территорию РФ орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 694 к ввозу на территорию Российской Федерации запрещены электроловильные системы и устройства, состоящие из электрических генераторов сигналов, с подсоединенными проводниками и аккумулятором (батареей), совместно выполняющими функцию добычи (вылова) водных биоресурсов посредством электрического тока», - отметили в надзорном ведомстве.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор обратился с соответствующим заявлением в суд.