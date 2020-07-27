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Общество

Более 10 обращений в неделю опускают псковичи в почтовый ящик «Экопрома»

28.07.2020 19:43|ПсковКомментариев: 0

Еженедельно в почтовый ящик Центра обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове граждане опускают более 10 обращений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО, как правило, это заявления на перерасчет, архивные справки. Также поступают заявления на заключение индивидуальных договоров на вывоз ТКО.

Почтовый ящик размещен возле входа в офис по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 3.

В ящик можно опускать различные заявления, в том числе на перерасчет, архивные справки, выписки. На обращении обязательно нужно указать номер телефона заявителя. Выемка писем производится ежедневно в конце рабочего дня, все обращения обрабатывают специалисты.

Напомним, центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках возобновили прием граждан 2 июля. Сотрудники офисов ведут работу с юридическими и физическими лицами, проводят консультации и принимают заявления на корректировку квитанций. Специалисты договорного отдела обрабатывают заявки на оформление договоров, внесение изменений в уже оформленные.

В каждом офисе строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования безопасности как для жителей, так и для сотрудников. Гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках. В центре одновременно могут находиться не более 2 человек.

В связи с этим регоператор просит по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам. Также лучше воздержаться от посещения офисов при ненастной погоде для исключения неудобств нахождения на улице при большом скоплении посетителей.

Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять Почтой России по адресам:

— ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

— ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.

Задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в Instagram.

Теги: #ТКО #Мехуборка #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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