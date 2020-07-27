Общество

Правила введения журналов медосмотров водителей не соблюдали в псковской поликлинике РЖД

После вмешательства Псковской транспортной прокуратуры устранены нарушения законодательства в сфере здравоохранения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, во время проверки исполнения законодательства в сфере здравоохранения выявлены нарушения в ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» города Псков».

Медицинское учреждение на основании имеющейся лицензии предоставляет услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей, в том числе и на объектах железнодорожного транспорта. Проверка показала, что медицинскими работниками поликлиники надлежащим образом не оформляются результаты проведенных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также не соблюдаются правила введения журналов предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

В этой связи Псковским транспортным прокурором и.о. главного врача ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» города Псков» внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.