Общество

В соцсетях обсуждают красный цвет ограждения часовни на Привокзальной площади Пскова

В соцсетях обсуждают красный цвет ограждения возле часовни на Привокзальной площади Пскова. Фотография размещена в группе «Контроль Псков» в Facebook.

Выложившая фотографию пользователь просит уточнить фамилию человека, который утвердил цвет этого забора. Она пишет, что это «лицо города» и «первое, что увидят туристы». «Ну почему красное? Человеческий глаз различает миллионы оттенков», - удивляется автор фото.

Одни комментаторы уверены, что краски другого цвета не было, а другие выдвигают предположения, что это рекламная акция.