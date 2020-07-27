Общество

В Великих Луках наградили детей сотрудников СИЗО-2

В городе Великие Луки состоялось награждение детей сотрудников следственного изолятора № 2 - участников Всероссийского фестиваля-эстафеты «Талантливое детство», проходившего с мая по июнь 2020 года среди детей сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие прошло на территории древней городской крепости. Проводил награждение детей сотрудников начальник СИЗО-2 Александр Степанеев. Поблагодарив их за активное участие в общественной жизни учреждения и регионального ведомства, он вручил всем участникам фестиваля благодарности и памятные подарки.

В этот день были отмечены: Валерия Стебнюк - дочь психолога психологической лаборатории, Дарья Яковлева – дочь оператора отдела режима и надзора. При помощи родителей ребята записывали видеоролики, отражающие их хобби, в свободном стиле и по различным направлениям детского творчества и спорта.

«Вы большие молодцы, что развиваете в себе таланты. Каждый человек должен иметь в жизни какое-то хобби. Я желаю вам дальнейших успехов и большой удачи в воплощении ваших целей», - обратился к ребятам Александр Степанеев.