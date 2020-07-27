Общество

18 млн рублей потратят на ремонт спортзалов в сельских школах Псковской области

В Псковской области этом году по партпроекту будут отремонтированы и оборудованы спорзалы в 19 районных и сельских школах. На эти цели выделено более 18 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Спортзалы модернизируют в образовательных учреждениях Псковского, Великолукского, Палкинского, Дедовичского, Опочецкого, Невельского, Печорского, Бежаницкого, Гдовского и Стругокрасненского районов. Это будут универсальные площадки, на которых заниматься физкультурой и спортом смогут не только школьники, но и местные жители» - рассказал региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.

Сорокин добавил, что завершается строительство ФОКОТа в Плюссе. «Вместе с нашими однопартийцами при поддержке правительства РФ, администрации Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова мы продолжаем развивать сеть физкультурно-оздоровительных комплексов в нашем регионе. В 2020 году на очереди еще ФОКОТы в Пскове, а также в Печорах и в Себежском районе. Такие физкультурные комплексы становятся центрами притяжения детей и взрослых. Увеличивая их число, мы движемся к увеличению продолжительности жизни и к росту числа людей, для которых спорт становится нормой», - подчеркнул Сорокин.

В общей сложности за 2019 и 2020 годы только на создание спортивной инфраструктуры партпроекты «Детский спорт» и «Новая школа» помогли привести в регионы больше восьми миллиардов рублей — этого, конечно, хватает не на все. Поэтому сейчас в партии собирают заявки на объекты 2021 года.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что партия будет формировать свою предвыборную народную программу на основе предложений граждан — и строительству спортивных объектов в документе будет отведено особое место.