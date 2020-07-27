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Общество

Псковским родителям напомнили о постоянном контроле за детьми во время прогулок

28.07.2020 22:12|ПсковКомментариев: 0

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в летний период дорожные полицейские организовали лектории с детьми и их родителями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Цель операции - напомнить юным пешеходам о требованиях дорожной безопасности, рассказать о тех «ловушках», которые могут подстерегать их на внутридворовой территории, об опасности игры вблизи парковочных мест и подъездов.

Стражи порядка в ходе общения с жителями области стремятся обратить внимание родителей на необходимость осуществления постоянного контроля за поведением ребят, прежде всего дошкольного возраста, во время прогулок. В свою очередь, водителей предупреждают о негативных последствиях нарушения скоростного режима. Участникам дорожного движения вручают тематические памятки по правилам поведения на дороге, где особо подчеркивается важность использования световозвращающих элементов на одежде.

«Уважаемые родители! Госавтоинспекция призывает вас обеспечить безопасность детей, строго следить за тем, чтобы они безукоснительно соблюдали положения Правил дорожного движения. Особенно актуально это сейчас в дни летних каникул», - сообщают сотрудники ГИБДД.

Теги: #ГИБДД #дороги #пдд #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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