Общество

Новый цвет ограды Воскресенской часовни на псковском вокзале оказался не новым

Настоятель Воскресенской часовни отец Гавриил Шаров рассказал, что работы по покраске забора вокруг часовни проводились для обновления прежней краски, которая была той же, то бишь красной. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Гавриил Шаров считает, что скорее всего, горожане просто не обращали внимание на краску, изрядно выцветшую на солнце и поблекшую в дорожной пыли. Пройдет пара месяцев - и ярко-красный пигмент «утихнет».

Действительно, если посмотреть фотографии часовни, сделанные в прошлом году, ограда часовни ярко-красная.

Фото от 6 мая 2019 года, выложено на Яндекс-картах

В соцсетях Пскова развернулась целая дискуссия вокруг вновь окрашенной ограды.

«Лицо города! Первое, что увидят туристы! Ну почему красное? Человеческий глаз различает миллионы оттенков. Почему красный?», - эмоционально возмутились псковичи.

Красный цвет ограды вызвал желание узнать, кто согласовывал работы на объекте, а также массу догадок относительно причин выбора такого колора. Комментаторы соответствующего поста в группе «Псков. Контроль» на Фейсбуке высказывали предположения о том, что во всем виноваты «чинуши», «железнодорожники» или «пьющий прораб».

Нашлись и те, кто недоумевал: а что вызвало такое возмущение у горожан. «Покрасили бы серой краской, то сказали бы что и так все вокруг серое», - резонно возразил один из подписчиков.

Добавим, что мемориальная царская часовня перед железнодорожным вокзалом была открыта 15 июля 2003 года в память об отречении Николая II от престола. Заказчиком строительства Мемориальная царская часовня перед железнодорожным вокзалом в г. Псковечасовни выступило ГУП «Псковинвестстрой», подрядчиком – ЗАО «Реставрационная мастерская».

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Небольшое по объему 17-метровое культовое сооружение увенчано куполом и главкой, на которой установлен позолоченный крест. Купол покрыт листовой медью, главка и крест выполнены из специального сплава, изготовленного на одном из оборонных заводов Челябинска.