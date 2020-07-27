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Новый пушкинский музей в Тверской области приостановил свою работу из-за безденежья

Инициированный художником Борисом Диодоровым и его женой - поэтессой Кариной Филипповой музей «Дорога к Пушкину» в Зубцове Тверской области приостановил свою работу из-за отсутствия средств к существованию, сообщают местные СМИ. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном Пушкинском Заповеднике, информация об этом музее для широкой общественности, в частности, была озвучена директором «Михайловского» Георгием Василевичем в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с деятелями культуры в День русского языка, 6 июня.

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В частности, Георгий Василевич сообщил тогда президенту и всем участникам разговора о том, что энтузиасты и иже с ними «…собрали уникальную музейную коллекцию и предложили разместить ее не в Москве: они хлопочут о том, чтобы музей располагался в Погорелом Городище. Это то самое Погорелое Городище, где когда-то Пушкин нашел грамоту, подтвердившую, что часть его предков воевали на литовской границе, проходившей недалеко от этого места. Часть событий, описанных в «Борисе Годунове», происходит именно здесь». Действительно, в драме Пушкина не только запечатлены характерные черты здешних мест, но и использованы топонимы из окрестностей Погорелого Городища, которые не были обозначены на картах того времени. Некоторые из названий упоминает хозяйка корчмы в разговоре с Григорием Отрепьевым, объясняя тому, как можно попасть в Литву, окольными путями, не по столбовой дороге. Да и сам само название сцены – «Корчма у литовской границы» - не что иное как вольно приведённое поэтом название местной деревни Корчмитово.

По свидетельству Георгия Василевича, экспозиция, собранная для провинциального музея, не просто достаточно велика - более пятисот экспонатов, но и уникальна: ею мог бы гордиться музей любой величины и любого статуса. Здесь есть и антикварная мебель, и посмертные маски Пушкина, выполненные Самуилом-Фридрихом Гальбергом и Иваном Теребеневым, изумительные образцы фарфора, бисера, гравюры, редкие пушкинские издания, рукописи, многое другое. По информации тверских СМИ, народный художник России Борис Диодоров вложил в открытие, содержание и развитие музея и выставочного зала все свои сбережения и Президентскую премию, которая была вручена ему за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового искусства иллюстрации в 2019 году. Однако этого оказалось недостаточно не только для строительства специального помещения в Погорелом Городище, но даже и для продолжения полноценной работы музея в приспособленных помещениях - в Доме культуры Погорелого Городища и в здании XIX века - бывшем Казначействе в Зубцове.

Сейчас создатели «Дороги к Пушкину» пытаются найти спонсоров для возобновления работы музея, - отмечает «АиФ-Тверь».