Общество

В двух районах Псковской области обсудили подготовку к единому дню голосования

В районах Псковской области продолжается обучение и подготовка работников территориальных и участковых избирательных комиссий к единому дню голосования в сентябре. Выборы будут проходить в течение трех дней, с 11 по 13 сентября. Голосования через Интернет на выборах в Псковской области не планируется, оно применяется только в регионах с федеральными выборами.

На встрече с работниками территориальных и участковых комиссий обсуждались вопросы взаимодействия с наблюдателями от политических партий и общественных организаций.

Значимой частью встречи стало подведение итогов проведения общероссийского голосования по правкам в Конституцию. Помимо форм поощрения сотрудников комиссий от ЦИК и избирательной комиссии Псковской области, ряд работников отмечены почетной грамотой Общественной палаты региона.