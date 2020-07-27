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Общество

Штраф получила директор досугового объединения в Красногородске

28.07.2020 22:34|ПсковКомментариев: 0

В МБУК «Красногородское районное досуговое объединение» прокуратура вскрыла факт оформления учреждением гражданско-правовых договоров, условия которых имеют признаки трудовых отношений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района. 

Так, в ходе проведенной проверки установили, что в период с октября 2019 до апреля 2020 года в учреждении осуществляли трудовую деятельность два лица. Данные лица фактически исполняли функции по отоплению одного из зданий учреждения на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с работниками ежемесячно.

Работники выполняли свои трудовые функции согласно сменному журналу котельной, каждый работник имел график работ, то есть работники по факту состояли в трудовых отношениях с учреждением и с ними должны были быть заключены трудовые договора. Вместе с тем, в нарушение требований статей 66, 67 Трудового кодекса РФ директор организации трудовые отношения с данными лицами не оформил, запись в их трудовые книжки не внес.

Прокурор района в отношении директора учреждения возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ.

Постановлением инспектора Государственной инспекции труда Псковской области лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

Постановление не обжаловано и вступило в законную силу.

 

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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