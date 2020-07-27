Общество

Михаил Ведерников назвал Псковскую область колыбелью православной веры

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с Днем крещения Руси. Об этом он написал в своем Instagram.

«Псковская область - колыбель православной веры, ведь именно уроженка Выбутов Княгиня Ольга стала первым христианским правителем на Руси. Но только ее внуку, Владимиру Святителю, было суждено сделать крайне сложный шаг и привести наше государство к Вере Православной», - написал губернатор.

Он отметил, что решение о крещении носило судьбоносный характер и навсегда изменило наш народ и культуру. «На смену языческим жестоким традициям пришли единство, прощение и вера. Христианство способствовало не только становлению высоких нравственных идеалов, но и развитию культуры, созданию великих сокровищ искусства, которыми мы восхищаемся и сегодня. С праздником, друзья! Желаю вам сохранить в душе свет истиной веры и пронести его через всю свою жизнь», - написал Михаил Ведерников.