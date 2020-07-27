Псковская городская поликлиника возобновила диспансеризацию

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» сообщила о возобновлении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических осмотров.
Диспансеризация и профилактические осмотры проводятся лицам до 64 лет включительно с учетом карантинных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции:
- по предварительной электронной записи на определенное время, с учетом разделения потоков пациентов;
- с соблюдением социальной дистанции;
- строго в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки, с соблюдением санитарных правил);
- при условии нормальной температуры тела после бесконтактной термометрии сотрудником поликлиники;
- для лиц, проходящих диспансеризацию и профилактические осмотры, выделены отдельные входы:
- в поликлинику №1, ул. Кузнецкая, д. 19 - вход со стороны двора;
- в поликлинику №2, ул. Коммунальная, д.23 - вход со стороны КДО;
- в поликлинику №3, ул. Индустриальная, д.8 - отдельный вход в поликлинику;
Время электронной записи пациентов установлено с учетом интервалов времени для проведения дезинфекции и санитарной обработки между приемом каждого пациента. Прохождение исследований (лабораторных, инструментальных) осуществляется по электронной записи на отдельно выделенное время для исключения пересечения потоков.
Для организаций и предприятий предлагается вариант проведения выездной диспансеризации с использованием мобильного ФАПа, графики выездов необходимо предварительно согласовать.
Для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров просим обращаться по телефонам:
Поликлиника №1, ул. Кузнецкая, д. 19, телефоны 66-52-98, 66-53-56,
Поликлиника №2, ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-33-66,
Поликлиника №3, ул. Индустриальная, д. 8, телефоны 53-62-14, 53-33-88
Для согласования графика выездной диспансеризации обращаться по телефонам:
Поликлиника №1, ул. Кузнецкая, д.19, телефоны 66-52-98, 66-53-56,
Поликлиника №2, ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-33-66,
Поликлиника №3, ул. Индустриальная, д. 8, телефон 53-62-14.
Телефон приемной главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» 53-49-42.
В соответствии с постановлением главного государственного врача по Псковской области снят запрет на плановую вакцинацию населения.
Плановая вакцинация будет проводиться по предварительной записи.
В соответствии с постановлением главного государственного врача по Псковской области снят запрет:
- на плановую диспансеризацию населения для лиц до 64 лет включительно,
- плановые профилактические осмотры населения.
Плановые диспансеризация и профилактические осмотры будут проводиться по предварительной записи.