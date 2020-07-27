Общество

Директор великолукской организации оштрафован за нарушение Трудового кодекса

Штраф получил директор великолукской ОАО «Картонтара» за нарушение трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура выяснила, что шести работникам за январь-апрель организация производила начисление и выплату заработной платы из расчета ниже установленного минимального размера оплаты труда. В адрес ОАО «Картонтара» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В отношении генерального директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, работникам общества произведен перерасчет заработной платы.

Постановлением государственного инспектора труда Государственной инспекцией труда в Псковской области должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.