Общество

Пскович осужден за использование поддельного удостоверения охранника

Пскович привлечен к уголовной ответственности за использование поддельного удостоверения частного охранника. Об эом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2019 года 53-летний мужчина при трудоустройстве в частное охранное предприятие Пскова предъявил в отделе кадров этой организации поддельное удостоверение частного охранника на свое имя, которое приобрел в Санкт-Петербурге у неустановленного лица.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.