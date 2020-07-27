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Общество

Единороссы проверили качество ремонта объектов по партпроектам в Печорском районе

29.07.2020 10:38|ПсковКомментариев: 1

В Печорском районе рабочая группа провела рейд по объектам, благоустроенным в 2019 году в рамках партийных проектов «Детский спорт», «Культура малой Родины», «Городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В состав рабочей группы вошли секретарь местного отделения «Единой России»  Владимир Глотко, член местного политсовета, заместитель главы Печорского района Алла Монтаровская, депутат районного Собрания Лариса Дроздова, методист Новоизборского дома культуры Елена Степанова.

«Осмотрели объекты, которые были отремонтированы в  2019 году. В их числе - спортивный зал Лавровской школы, спортивный зал Ротовской школы, зрительный зал Изборского дома культуры, Новоизборский дом культуры, площадка ГТО около Печорской школы №3. Комиссия в целом отметила хорошее состояние объектов и качество выполненных работ. Были выявлены небольшие недоработки по Новоизборскому дому культуры, объект взят на контроль», - прокомментировал Глотко.

Также в ходе общественного контроля за объектами, благоустройство которых ведется в текущем году в рамках партпроекта «Городская среда», комиссия посетила детскую площадку на улице Зеленой в городе Печоры. Работы по строительству площадки проведены в полном объеме, объект принят и готов к использованию. 

Рейды по проверке качества ремонта и благоустройства объектов по партпроектам и нацпроектам проходят во всех муниципалитетах Псковской области, добавили в партии.

Так, единороссы проверили качество благоустройства общественных территорий в рамках партпроекта «Городская среда» в поселке Усвяты. Они побывали на площади возле районного дома культуры, отремонтированной в прошлом году, и в сквере на площади  Советской, акт приемки работ которого был подписан в конце июня. Замечаний у рабочей группы не возникло.

В Стругах Красных на момент проверки качества отремонтированной в 2019 году общественной территории - пешеходной дорожки по улице Мира - зафиксировано устранение ранее наложенных замечаний, укреплен бортовой камень. В нынешнем году было проведено благоустройство дворовой территории по улице Мелиораторов, 9. Замечаний нет. В настоящее время ведутся работы на площади у автовокзала.   

Теги: #Единая Россия #городская среда #Культура малой Родины #ремонт #детский спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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