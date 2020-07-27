Общество

40 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

40 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации c COVID-19.

Всего в регионе проведено 62 тысячи 995 исследований, в том числе 699 за минувшие сутки. За весь период подтверждены 3 тысячи 686 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 тысячи 535 человек (+33), умерли 53 - за стуки зафиксирован еще один летальный исход.



Статистика по районам следующая:

Псков – 1129

Великие Луки – 747

Бежаницкий район - 49

Великолукский район – 180

Гдовский район – 79

Дедовичский район – 49

Дновский район - 105

Красногородский район – 34

Куньинский район –35

Локнянский район - 12

Невельский район - 124

Новоржевский район – 22

Новосокольнический район - 68

Опочецкий район – 42

Островский район – 260

Палкинский район - 47

Печорский район – 41

Плюсский район – 98

Порховский район - 144

Псковский район – 297

Пустошкинский район – 10

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 19

Себежский район – 23

Стругокрасненский район – 41

Усвятский район - 20.