40 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

40 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации c COVID-19.
Всего в регионе проведено 62 тысячи 995 исследований, в том числе 699 за минувшие сутки. За весь период подтверждены 3 тысячи 686 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 тысячи 535 человек (+33), умерли 53 - за стуки зафиксирован еще один летальный исход.
Статистика по районам следующая:
Псков – 1129
Великие Луки – 747
Бежаницкий район - 49
Великолукский район – 180
Гдовский район – 79
Дедовичский район – 49
Дновский район - 105
Красногородский район – 34
Куньинский район –35
Локнянский район - 12
Невельский район - 124
Новоржевский район – 22
Новосокольнический район - 68
Опочецкий район – 42
Островский район – 260
Палкинский район - 47
Печорский район – 41
Плюсский район – 98
Порховский район - 144
Псковский район – 297
Пустошкинский район – 10
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 19
Себежский район – 23
Стругокрасненский район – 41
Усвятский район - 20.