Общество

Продолжаются поиски пропавшего в марте прошлого года великолучанина

Уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки продолжает поиски 44-летнего Андрея Федорова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, 22 марта минувшего года он ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Приметы: был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.