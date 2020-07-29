Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей 67 единиц оружия

Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» прошло в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цель - усиление контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия, отметили в ведомстве.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления совместно с полицейскими провели более 700 проверок условий хранения оружия. За нарушения установленных сроков продления разрешений на оружие и правил хранения оружия составлено 16 административных протоколов. Изъято 67 единиц гражданского оружия, 357 боеприпасов.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за его небрежное хранение.