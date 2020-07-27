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Общество

Микрорайон «Звездный» преображается в Пскове

29.07.2020 12:29|ПсковКомментариев: 0

Активные работы по ремонту, реконструкции и обновлению улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий микрорайона «Звездный» ведутся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Самые масштабные изменения за последний период произошли в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов.

 

В конце 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершилось устройство наружного освещения в сквере. По всему парку были установлены 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 млн рублей. Светильники расположены вдоль намеченных тротуаров и велосипедных дорожек. Подрядчиком по проведению работ выступил ООО «Псковсвязьстрой»

Теги: #благоустройство #ОМСУ #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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