Общество

Микрорайон «Звездный» преображается в Пскове

Активные работы по ремонту, реконструкции и обновлению улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий микрорайона «Звездный» ведутся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Самые масштабные изменения за последний период произошли в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов.

В конце 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершилось устройство наружного освещения в сквере. По всему парку были установлены 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 млн рублей. Светильники расположены вдоль намеченных тротуаров и велосипедных дорожек. Подрядчиком по проведению работ выступил ООО «Псковсвязьстрой»