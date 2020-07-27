Общество

Псковский проект «Карта свалок» прекратил свое существование

Псковский проект «Карта свалок» прекратил свое существование. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 29 июля, рассказал псковский экоактивист Сергей Елизаров.

«О причинах закрытия проекта я не знаю. Для меня он был настоящей отдушиной. Реакция на этот проект сначала была разная, люди даже не верили сначала, что мы ликвидируем свалки и следим за тем, чтобы они снова не появлялись», - рассказал Сергей Елизаров.

Он выразил надежду, что проект «Карта свалок» трансформируется в какой-то совместный проект с партией «Единая Россия». «Надеюсь, что в каком-то виде он будет развиваться у нас в регионе», - заключил собеседник.

Напомним, проект «Карта свалок» был запущен весной 2017 года. Его главными целями были ликвидация свалок и просветительская работа.