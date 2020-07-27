Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Ведущий программы Максим Костиков обсудит с ним влияние коронавируса на жизнь областного центра и его бюджет, выяснит, насколько успешно проводятся в городе ремонты дорог и важных объектов социальной инфраструктуры, таких как областная библиотека или детская музыкальная школа, и поинтересуется, почему в Пскове становится все меньше пешеходных переходов.

Кроме того, Александр Братчиков расскажет о работе управляющих компаний в условиях пандемии, проекте реконструкции Кузбасской дивизии и важных программах в сфере строительства и ЖКХ.

Вопросы Александру Братчикову можно задать по телефону 56-73-72.