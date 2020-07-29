Общество

Активисты проведут экоуроки для псковских школьников

Активисты проведут курс экологических уроков в псковской школе. Об этом сегодня, 29 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказал экоактивист Сергей Елизаров.

«С сентября или октября мы пойдем в школу и проведем серию экологических уроков. Будем говорить со школьниками про раздельный сбор мусора, свалки, опасные отходы. В школе установим контейнер для раздельного сбора, будем приезжать и проверять, насколько качественно идет сортировка, как реагируют ребята», - рассказал Сергей Елизаров.

Гость студии уточнил, что проект он собирается реализовывать со своими друзьями экоактивистами, от лица их общественной организации. «Мы уже заручились поддержкой областного комитета по образованию. Планируем в дальнейшем распространить эту практику на все школы, но пока начнем с одной», - сказал Сергей Елизаров.

Собеседник также упомянул о планах по получению президентского гранта на реализацию этого проекта.