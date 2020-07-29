Общество

Вопрос утилизации ртутьсодержащих ламп и батареек обсудили в Пскове

Круглый стол на тему «Организация сбора ртутьсодержащих ламп и батареек, утративших свои потребительские свойства, на территории Пскова» состоялся по инициативе регионального координатора партпроекта «Локомотивы роста», депутата городской Думы Валерия Тюменцева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В работе круглого стола приняли участие председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, начальник отдела контроля правил благоустройств контрольного управления администрации Пскова Александр Сергеев, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Можжина, представитель природоохранной межрайонной прокуратуры Алина Сухарькова, начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства Сергей Абрамов, директор ООО «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков, директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов, представители промышленных, общественным и торговых предприятий.

Участники ознакомились с ситуацией по организации сбора ртутьсодержащих ламп и батарей, утративших свои потребительские свойства, на территории Пскова.

В свою очередь Татьяна Можжина описала государственную стратегию по решению этого вопроса к 2024 году путем создания территориальной схемы обращения с отходами высокого класса опасности на территории РФ. «Порядок сбора ртутьсодержащих ламп в законодательстве детально определен. Над процессом их сбора и утилизации нужен только тщательный контроль», - отметила она.

Отчет о проведенном контроле озвучил представитель природоохранной межрайонной прокуратуры. Порядок сбора батареек, которые относятся ко второму классу опасности, в российском законодательстве весьма размыт, заметил он.

В настоящее время силами инициативных граждан, общественных организаций в Пскове проводится первичный сбор батареек, есть понимание и инициатива со стороны псковичей. Но для транспортировки собранных батареек необходимы средства. Транспортировать отходы может только организация, владеющая соответствующей лицензией, а ближайший завод по переработке находится в городе Челябинске, почти в 3000 км от Пскова. Таким образом, средства могут быть заложены в бюджетные программы, коммерческие маркетинговые планы или спонсорские программы. Есть возможность субсидирования через поддержку общественных инициатив.

В настоящее время проводятся переговоры с заводом в Ярославле и просчитывается себестоимость транспортировки до завода для решения вопроса финансирования.

«Сейчас надо вывезти то, что собрано, и дальше уже искать возможность бюджетной поддержки», - резюмировал Валерий Тюменцев в завершении встречи.