Общество

Путин проведет большое совещание по эпидобстановке в России

Президент России Владимир Путин проведет 29 июля большое совещание по эпидемиологической обстановке в России, выступит и заслушает доклады, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Проведет большое совещание, сам выступит, заслушает доклад (вице-премьера Татьяны) Голиковой, доклады (главы Минздрава Михаила) Мурашко, (главы Роспотребнадзора Анны) Поповой, доклад Сергея Цыба, первого заместителя министра промышленности и торговли, и доклад (мэра Москвы Сергея) Собянина», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что речь на совещании пойдет о том, насколько система здравоохранения страны готова к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, на совещании будет рассмотрен вопрос о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, а также будут заслушаны прогнозы экспертов по ее развитию в осенне-зимний период.

Кроме того, Минпромторг доложит об обеспечении потребности населения страны в средствах индивидуальной защиты, медицинском оборудовании и лекарственных средствах.

Дмитрий Песков добавил, что Сергей Собянин расскажет о задачах, которые стоят перед субъектами России.