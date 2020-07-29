Общество

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета

Нельзя рассчитывать на то, что рост числа переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 приведет к формированию коллективного иммунитета и прервет распространение болезни, сделав ненужным вакцинирование. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.

«Если бы это в самом деле было так, это было бы хорошо. К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», - пояснил ученый.

По словам Иматдинова, постепенное исчезновение антител к вызывающему COVID-19 вирусу SARS-CoV-2 ставит под вопрос защищенность переболевших в легкой форме в случае начала второй волны, сообщает РБК.

В середине июня глава Минздрава России Михаил Мурашко говорил, что наличие иммунитета у примерно 60% населения гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19. «Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50-60%, уже гарантирует прерывание цепочки», - сказал тогда он.

В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 60% жителей столицы уже сформировался коллективный иммунитет к COVID-19.

Однако, по словам Иматдинова, данных о развитии популяционного иммунного ответа пока недостаточно. В частности, нет уверенности в сохранении иммунитета у переболевших на продолжительное время.

«Если говорить о вакцинных препаратах, то здесь несколько иная ситуация. Мы изначально вводим препарат, цель которого индуцировать выработку определенных антител. И, контролируя титр вирусонейтрализующих антител, мы четко можем сказать, что данный титр обеспечивает защиту от коронавируса», - пояснил Иматдинов.

В то же время заведующий лабораторией «Вектора» признал, что эффективность действия вакцины от COVID-19 в реальной жизни будет зависеть от множества факторов, в том числе от широты проведенной вакцинации, соблюдения ее кратности и иных рекомендаций.