Общество

«Дом Советов» с Александром Братчиковым. ВИДЕО

Сегодня, 29 июля, гостем очередного выпуска программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Ведущий программы Максим Костиков обсудил с ним влияние коронавируса на жизнь областного центра и его бюджет, выяснил, насколько успешно проводятся в городе ремонты дорог и важных объектов социальной инфраструктуры, таких, как областная библиотека или детская музыкальная школа, и поинтересовался, почему в Пскове становится все меньше пешеходных переходов.

Кроме того, Александр Братчиков рассказал о работе управляющих компаний в условиях пандемии, проекте реконструкции Кузбасской Дивизии и важных программах в сфере строительства и ЖКХ.